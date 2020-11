Lombardia: Mattinzoli, 'già 14mila domande per ristori a microimprese' (2) (Di mercoledì 25 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) su Notizie.it.

Al terzo giorno e all'apertura della quinta finestra del bando 'Sì!Lombardia' con più di 14.000 domande presentate dalle imprese lombarde ...

(Adnkronos) - "Purtroppo come in tutti gli altri settori, siamo stati costretti ad adottare un criterio di selezione nonostante fossimo consapevoli che la crisi economica sta colpendo tutti in maniera ...

