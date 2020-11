Liga | conferme e sorprese dal campionato spagnolo

Leggi su sport.periodicodaily

Quello che non ci si aspettava sta accadendo: sarà il Covid, sarà che Barcellona e Real Madrid hanno rispettivamente due e una gara da recuperare perciò la classifica è solo apparentemente così punitiva, ma lasta stupendo con una classifica inedita. Primo a 20 punti il Real Sociedad grazie a i goal del suo capocannoniere Oyarzabal, secondo i Villareal a 18 e terzo l'Atletico Madrid a 17, l'unica squadra che ha spezzato nella stagione 2013/2014 l'alternanza di campionati vinti negli ultimi 16 anni dalle solite due regine spagnole. Posto che è presto per dare Barcellona e Real per bollite, anche perché se vincessero le partite da recuperare si troverebbero a un passo dalla vetta, nessuno si aspettava un iniziodi questo tipo.