La Bce avverte l'Italia sul "cliff effect"

Attenti al "cliff effect" perché potrebbe innescare una ondata di perdite. Nel suo Rapporto sulla stabilità finanziaria, la Banca Centrale Europea mette in guardia i Paesi dell'area euro dal ritirare troppo presto gli aiuti economici messi in campo per rispondere alla crisi Covid. Il rischio è di incorrere nel baratro fiscale (cliff effect) cioè lo shock economico derivante da un calo improvviso e amplificato delle misure di sostegno pubblico. Un ritiro prematuro degli aiuti di bilancio, come le garanzie sui prestiti, le moratorie, rinvii tributari e sovvenzioni, "potrebbe bloccare la ripresa, trasformando i problemi di liquidità delle aziende osservati agli inizi della pandemia in problemi di solvibilità", scrive la Bce che individua nell'esposizione di banche e bilanci pubblici al debito delle aziende il nodo più ...

Rapporto sulla Stabilità finanziaria dell'Eurotower: "Ritiro prematuro degli aiuti può portare al baratro fiscale" ...

“I meccanismi di aiuti dei Governi (alle imprese e al settore bancario, ndr) sono essenziali in questo momento, ma devono essere mirati a un sostegno circoscritto alla pandemia, evitando di creare pro ...

Rapporto sulla Stabilità finanziaria dell'Eurotower: "Ritiro prematuro degli aiuti può portare al baratro fiscale" ...“I meccanismi di aiuti dei Governi (alle imprese e al settore bancario, ndr) sono essenziali in questo momento, ma devono essere mirati a un sostegno circoscritto alla pandemia, evitando di creare pro ...