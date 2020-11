Juventus, che attacco: “Squadra mediocre e senza idee. Arthur non ha visione” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Juventus – La Juventus vista ieri contro il Ferencvaros non ha convinto. Infatti anche Fabio Capello boccia completamente i bianconeri. Accade al termine del match vinto al 92? col Ferencvaros, con l’allenatore friulano che a ‘Sky’ fa notare a Pirlo le pecche mostrate da Arthur nella sfida di Champions e critica la prova dei bianconeri. Juventus, le parole di Fabio Capello Le parole di Fabio Capello negli studi di Sky Sport: “La Juve fa un gioco troppo corto ed elementare, deve rischiare di più. Sono arrivati due volte sul fondo, poi il nulla. Troppo poco per una squadra che da tanto tempo è ad alti livelli. Col Ferencvaros è stata una Juve mediocre sia nelle idee che nella qualità del gioco” Leggi anche: De Ligt Juventus, leader nato: “Sul gol ho sbagliato io. Se ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 novembre 2020)– Lavista ieri contro il Ferencvaros non ha convinto. Infatti anche Fabio Capello boccia completamente i bianconeri. Accade al termine del match vinto al 92? col Ferencvaros, con l’allenatore friulano che a ‘Sky’ fa notare a Pirlo le pecche mostrate danella sfida di Champions e critica la prova dei bianconeri., le parole di Fabio Capello Le parole di Fabio Capello negli studi di Sky Sport: “La Juve fa un gioco troppo corto ed elementare, deve rischiare di più. Sono arrivati due volte sul fondo, poi il nulla. Troppo poco per una squadra che da tanto tempo è ad alti livelli. Col Ferencvaros è stata una Juvesia nelleche nella qualità del gioco” Leggi anche: De Ligt, leader nato: “Sul gol ho sbagliato io. Se ...

