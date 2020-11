Inter Real Madrid 0-1 LIVE: espulso Vidal (Di mercoledì 25 novembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 4ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021 tra Inter e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Real Madrid si affrontano nel match valido per la 4ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Real Madrid 0-1 MOVIOLA 26? Punizione di Lukaku – Ci prova il belga da calcio di punizione ma la palla non si abbassa in tempo e termina alta sopra la traversa 17? Real Madrid pericolosissimo – Errore di Vidal che favorisce Mendy sulla sinistra. Il difensore scambia con Hazard e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 4ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 26? Punizione di Lukaku – Ci prova il belga da calcio di punizione ma la palla non si abbassa in tempo e termina alta sopra la traversa 17?pericolosissimo – Errore diche favorisce Mendy sulla sinistra. Il difensore scambia con Hazard e ...

UEFAcom_it : #AccaddeOggi il 25 novembre di 22 anni fa... Questa sera è di nuovo Inter-Real Madrid ?????????? Siete carichi, tifo… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - sportli26181512 : Inter-Real Madrid, Maradona sul maxischermo prima del fischio d'inizio: Osservato anche un minuto di silenzio per i… - SgSimoncino : Real 3 cc tecnici Inter 3 cc fabbri Real domina Curtois spettatore non pagante Gagliardini e vidal i fidi scudieri… -