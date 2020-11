Il tutorial su come fare la spesa “sensuale”: bufera contro Detto Fatto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Terribile scivolone a Detto Fatto, nella puntata di ieri 24 novembre. Il tutorial sensuale sul come fare la spesa che ha generato grandissime polemiche E’ bufera intorno a Detto Fatto.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 25 novembre 2020) Terribile scivolone a, nella puntata di ieri 24 novembre. Ilsensuale sullache ha generato grandissime polemiche E’intorno a.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

trash_italiano : Il tutorial su come fare la spesa MA COSA - disinformatico : Chiedo alla Rai di predisporre un tutorial su come insegnare ai maschietti a non mostrare la scriminatura del deret… - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - m_triglia : Che vergogna @RaiDue - masterserious90 : @DettoFattoRai2 ora voglio un tutorial su come fare il sexy al supermercato strappando coi denti le coppiette di ma… -