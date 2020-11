Il sogno di un bambino su un campo polveroso (Di giovedì 26 novembre 2020) Quando è ancora un bimbo, con tanti capelli, un numero 10 sulla maglietta e un talento già smisurato, Diego Armando Maradona viene intervistato da una tv in un campetto di periferia e, dopo infiniti palleggi, dice «io ho due sogni, il primo è giocare in un mondiale, il secondo vincerlo». IL PRIMO sogno si avvera nel 1982 in Spagna. Ma l’Argentina viene eliminata dall’Italia che poi vincerà il titolo. Il secondo sogno si avvera nel 1986 in Messico e assume … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 26 novembre 2020) Quando è ancora un bimbo, con tanti capelli, un numero 10 sulla maglietta e un talento già smisurato, Diego Armando Maradona viene intervistato da una tv in un campetto di periferia e, dopo infiniti palleggi, dice «io ho due sogni, il primo è giocare in un mondiale, il secondo vincerlo». IL PRIMOsi avvera nel 1982 in Spagna. Ma l’Argentina viene eliminata dall’Italia che poi vincerà il titolo. Il secondosi avvera nel 1986 in Messico e assume … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Quando è ancora un bimbo, con tanti capelli, un numero 10 sulla maglietta e un talento già smisurato, Diego Armando Maradona viene intervistato da una tv in un campetto di periferia e, dopo infiniti ...

Maradona il Genio del calcio: a suon di tango argentino, magie, dribbling e incanto

Il più grande calciatore mai esistito. Il giocoliere che stupiva. Il campione che ha fatto innamorare Napoli e i napoletani ...

Il più grande calciatore mai esistito. Il giocoliere che stupiva. Il campione che ha fatto innamorare Napoli e i napoletani ...