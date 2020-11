Il Napoli ricorda Maradona | “Per sempre | ciao Diego”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Arriva il tweet delcheDiego Armando. PerDiego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC(@ssc) November 25, 2020 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Lucapag83018036 : RT @MariaRo99325323: Napoli ti ricorda così. DIEGO ARMANDO MARADONA : UNA LEGGENDA ? - Boomer87Alessio : RT @MariaRo99325323: Napoli ti ricorda così. DIEGO ARMANDO MARADONA : UNA LEGGENDA ? - annamaria_ff : RT @ilmessaggeroit: Maradona morto, Napoli lo ricorda fra emozioni e lacrime - MariaRo99325323 : Napoli ti ricorda così. DIEGO ARMANDO MARADONA : UNA LEGGENDA ? - MMastrantuono : RT @bubinoblog: 'È MORTO L'ULTIMO FIGLIO DI NAPOLI': LA VITA IN DIRETTA RICORDA MARADONA -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ricorda

La Serie A potrebbe riaccogliere Max Allegri su una panchina: tutti i dettagli di questa nuova suggestione di mercato. Allegri (getty images) Massimiliano Allegri potrebbe tornare ...Inutili i soccorsi. Ssc Napoli in lutto, lo stemma diventa nero La SSC Napoli è in lutto. E lo stemma del club azzurro è diventato nero, in ricordo di Diego Armando maradona, scomparso oggi. “Per ...