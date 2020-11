Il Napoli non è in ritardo nei pagamenti degli stipendi, e i giocatori lo sanno (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ieri, improvvisamente, è mediaticamente scoppiato il bubbone stipendi in casa Napoli. Ovviamente non tutti hanno la pazienza e il tempo di leggere e approfondire (perché tanti giornali hanno spiegato precisamente la situazione), si dà una rapida scorsa ai titoli e via. E sembra che il Napoli non paghi gli stipendi, quindi i calciatori del Napoli sono nervosi e da lì – questo non viene detto ma è implicito – le prestazioni inadeguate e gli screzi con l’allenatore. Armi di distrazione di massa, si sarebbe detto un tempo. Le tensioni tra squadra e tecnico, e ci riferiamo all’acceso confronto di domenica sera nello spogliatoio (confermato oggi anche dalla Gazzetta), non c’entrano niente con gli stipendi. Semplicemente perché è vero che i giocatori del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ieri, improvvisamente, è mediaticamente scoppiato il bubbonein casa. Ovviamente non tutti hanno la pazienza e il tempo di leggere e approfondire (perché tanti giornali hanno spiegato precisamente la situazione), si dà una rapida scorsa ai titoli e via. E sembra che ilnon paghi gli, quindi i calciatori delsono nervosi e da lì – questo non viene detto ma è implicito – le prestazioni inadeguate e gli screzi con l’allenatore. Armi di distrazione di massa, si sarebbe detto un tempo. Le tensioni tra squadra e tecnico, e ci riferiamo all’acceso confronto di domenica sera nello spogliatoio (confermato oggi anche dalla Gazzetta), non c’entrano niente con gli. Semplicemente perché è vero che idel ...

