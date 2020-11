Il Collegio 5 | Quinta Puntata | Giulia Scarano la Passa Liscia e Ottiene la Divisa!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il5,: i ragazzi continuano a combinarle di tutti i colori e il preside non è certo felice.di nuovo la maglia ma altri collegiali finiscono nei guai e non tutti possono andare in gita. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con Il5. Il5,è salva ma i ragazzi continuano a combinarne di ogni! Avevamo lasciato in sospeso la decisione del preside su. La ragazza aveva reagito male dopo che la sua amica era stata mandata via per non essere riuscita a prendere dei voti sufficienti per prendere la giacca rossa. La collegiale viene ...