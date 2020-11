Il Collegio 1992 | sbirciando tra i vestiti della prof Petolicchio

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il2020 porta i telespettatori nell’anno: un format televisivo rodato (questa è la quinta edizione) e piuttosto apprezzato, il cui share è in ascesa. Il progetto riscuote successo nel target più giovane: proprio coloro che la scuola, in questo periodo, sono costretti a seguirla da casa. Le telecamere seguono una ventina di studenti tra i 13 e i 17 anni che devono conseguire la licenza media dell’epoca. Sullo schermo ingenuità ed emozioni ma anche maleducazione ed ignoranza. Ad arginare le intemperanze e traghettare i ragazzi verso il faticoso traguardo ci pensa undocenti rigoroso, tra cui spicca la. Maria Rosa. La docente di Matematica incarna la classica. che chiunque ha avuto: insegna una materia difficile, ci tiene all’educazione ed è ...

Continua il viaggio nel tempo per i ventidue studenti del 'Regina Margherita' di Anagni catapultati nel 1992. Boom di ascolti per la puntata di ieri ...