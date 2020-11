Golden Joystick Awards 2020 – Tutti i Vincitori (Di mercoledì 25 novembre 2020) by Hynerd.it I Golden Joystick Awards sono la cerimonia di premiazione annuale dedicata al mondo dei videogiochi. Ogni anno, oltre ai vari premi, vengono assegnati ben 2 premi Game Of The Year: il primo è il Critic’s Choice, ovvero il gioco migliore dell’anno secondo la giuria dei Golden Joystick Awards mentre il secondo è l’Ultimate Game of the Year, che viene assegnato in base alle votazioni effettuate dagli utenti. Ecco quali sono stati i giochi candidati e i Vincitori: Miglior Audio: The su: Leggi su hynerd (Di mercoledì 25 novembre 2020) by Hynerd.it Isono la cerimonia di premiazione annuale dedicata al mondo dei videogiochi. Ogni anno, oltre ai vari premi, vengono assegnati ben 2 premi Game Of The Year: il primo è il Critic’s Choice, ovvero il gioco migliore dell’anno secondo la giuria deimentre il secondo è l’Ultimate Game of the Year, che viene assegnato in base alle votazioni effettuate dagli utenti. Ecco quali sono stati i giochi candidati e i: Miglior Audio: The su:

DarkromacTwitch : E congratulazioni ai ragazzi di Supergiant Games per la vittoria a Golden Joystick Awards sia il premio come miglio… - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Il premio GOTY dei Golden Joystick Awards 2020 va a #TLOU2. - Eurogamer_it : Il premio GOTY dei Golden Joystick Awards 2020 va a #TLOU2. - NonSoloGaming : TUTTI I VINCITORI DEL “GOLDEN JOYSTICK AWARD 2020” - Console_Tribe : The Last of Us Part II è il gioco dell’anno ai Golden Joystick Awards 2020 - -