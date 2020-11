Giornata contro la violenza sulle donne, gli atteggiamenti discriminatori vanno contrastati. Ma nei modi giusti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sessismo e violenza non sono fenomeni separati, eppure ancora in tante e in tanti accusano altri di sessismo con toni arroganti, prepotenti, aggressivi. Anche qui vige la regola, imperante ormai sui social come nella vita reale, che se non sei d’accordo con me stai sbagliando e io ti devo cambiare. Invece di far incontrare le idee, si preferisce farle scontrare: nel fare incontrare le idee bisogna avere concetti e bisogna saperli esprimere, nel farle scontrare si butta tutto in caciara e ognuno regna sovrano nei propri convincimenti senza scalfire quelli dell’altro. Il sessismo indica l’atteggiamento di chi promuove difende o giustifica l’idea dell’inferiorità di un sesso rispetto all’altro, è quindi un atteggiamento discriminatorio e come ogni forma di svalutazione si nutre di una cultura impositiva e violenta. Indubbio che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sessismo enon sono fenomeni separati, eppure ancora in tante e in tanti accusano altri di sessismo con toni arroganti, prepotenti, aggressivi. Anche qui vige la regola, imperante ormai sui social come nella vita reale, che se non sei d’accordo con me stai sbagliando e io ti devo cambiare. Invece di far incontrare le idee, si preferisce farle scontrare: nel fare incontrare le idee bisogna avere concetti e bisogna saperli esprimere, nel farle scontrare si butta tutto in caciara e ognuno regna sovrano nei propri convincimenti senza scalfire quelli dell’altro. Il sessismo indica l’atteggiamento di chi promuove difende ofica l’idea dell’inferiorità di un sesso rispetto all’altro, è quindi un atteggiamentoo e come ogni forma di svalutazione si nutre di una cultura impositiva e violenta. Indubbio che il ...

OfficialASRoma : L'#ASRoma sostiene la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ?? #AmamieBasta: i… - FiorellaMannoia : Stasera sarò ospite di Floris a @diMartedi @La7tv con la ministra delle pari opportunità @elenabonetti argomento:… - Mov5Stelle : Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vogliamo ricordare che grazie alla legge… - gaiajeanne : È la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e la Tv di Stato italiana manda in onda un tutorial che impli… - canshitrainbows : RT @vlavivlava: Giornata contro la violenza sulle donne e in Rai si permettono di mandare in onda un siparietto su come fare la spesa e rac… -