Francesco Totti ricorda Maradona: 'Hai scritto la storia del calcio... Ciao Diego' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Francesco Totti ricorda Diego Armando Maradona sui social. Anche l'ex capitano giallorosso, come tanti altri campioni del mondo del calcio e dello sport, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 novembre 2020)Armandosui social. Anche l'ex capitano giallorosso, come tanti altri campioni del mondo dele dello sport, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per ...

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: il gol più 'vecchio' della @ChampionsLeague ?? Semplicemente, Francesco @Totti ?? #UCL - mar_aie : RT @90sfootball: Francesco Totti and Aldair. - rossorossetti : RT @90sfootball: Francesco Totti and Aldair. - MHCD75 : RT @90sfootball: Francesco Totti and Aldair. - CanyerosLlagos : RT @90sfootball: Francesco Totti and Aldair. -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti Ciak, si scende in campo #17 – Mi chiamo Francesco Totti MondoSportivo Addio Maradona. I messaggi dal mondo del calcio, Totti: “Hai scritto la storia del calcio” (FOTO)

Tanti messaggi da parte di calciatori, e personaggi storici del mondo del calcio, dopo la scomparsa del Pibe Francesco Totti su Twitter: “Hai scritto la storia del calcio… Ciao Diego”. Hai scritto la ...

Maradona, il saluto di Totti: “Hai scritto la storia del calcio” (FOTO)

“Hai scritto la storia del calcio…Ciao Diego“. Così l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona, scomparso quest’oggi all’età di 60 anni a causa di un attacco r ...

Tanti messaggi da parte di calciatori, e personaggi storici del mondo del calcio, dopo la scomparsa del Pibe Francesco Totti su Twitter: “Hai scritto la storia del calcio… Ciao Diego”. Hai scritto la ...“Hai scritto la storia del calcio…Ciao Diego“. Così l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona, scomparso quest’oggi all’età di 60 anni a causa di un attacco r ...