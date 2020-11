Dybala rischia di diventare un peso per la Juventus? (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'analisi su presente e futuro della Joya bianconera. Leggi su 90min (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'analisi su presente e futuro della Joya bianconera.

roccoiacobucci : Possiamo discutere di tutto,l’ha lasciato la ragazza,il Covid,è stato fuori 3 mesi,l’infezione,gli antibiotici...no… - ZofGetCab : RT @ZofGetCab: Con un Morata così utile (oltre che prolifico), quando rientrerà CR7, Dybala rischia seriamente di essere fuori dagli 11 tit… - carmelo_lipari : Ok, non faremo acquisti per il Natale però Dybala rischia di essere venduto #JuveFerencvaros - luigivit36 : Se non si dà una svegliata dybala rischia molto. X me Già a gennaio. #JuventusFerencvaros #jvtblive #JuveFerencvaros - Fede95Pezzo : Si può dire che Dybala abbia fatto cagarissimo stasera o si rischia qualche linciaggio? #JuveFerencvaros -