Di Maio | Casaleggio e la via verde che porta a Biden Parla Lamberts

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “I Cinque Stelle,, l’Ue”. Philippesi ferma, poi riprende, “mi spiace, non riesco proprio a trovare un filo rosso”. Belga, 57 anni, presidente e leader dei Verdi europei, ha letto le parole di Luigi Disu quella rivoluzioneche dagli Stati Uniti all’Europa sarà “l’assente del mondo che verrà”. Vuole vedere le carte, confida a Formiche.net, perché dei grillini si era già fidato una volta. Per ora le porte della famigliaa Bruxelles rimangono chiuse, almeno “finché il Movimento non si libererà dellaAssociati”. Un po’ come quella fetta della Lega che bussa sommessamente al portone dei popolari europei. “Con Matteo Salvini leader non ce la possono fare. Ma con Luca Zaia…”., partiamo dagli Usa. ...

La gara di like in casa Cinque stelle. Ormai non ci si stupisce più di nulla: mentre sono ancora ignoti i dati sui voti presi ai ...In quel momento, il contalike attivato da Davide Casaleggio sui profili pubblici degli iscritti M5S su Rousseau dà 69 "mi fido" per il manager, 138 per Alessandro Di Battista, 62 per Luigi Di Maio, ...