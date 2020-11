Calcio | è morto Diego Armando Maradona

pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - fanpage : Diego #Maradona è morto a 60 anni dopo un arresto cardiaco - Gazzetta_it : Addio #Maradona, il più grande di tutti. Era già un mito, ora è eterno #Argentina @sscnapoli #lutto - ilcontemax7 : RT @Sport_Mediaset: Media argentini: Diego #Maradona è morto dopo un attacco respiratorio. - LupinVIII : RT @ItaliaRai: È morto a 60 anni Diego Armando #Maradona, leggenda del calcio mondiale. -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio morto

È morto Diego Armando Maradona per arresto cardiaco. La notizia è stata data dai media argentini e ripresa in Italia Una notizia che lascia tutti senza fiato: è morto Diego Armando Maradona. Meno di ...All'età di 60 anni è morto Diego Armando Maradona, la leggenda del calcio. È morto, all’età di 60 anni, Diego Armando Maradona: è quanto diffuso dai media argentini. Il quotidiano El Clarin, in partic ...