Bossetti a 10 anni dal delitto Gambirasio | “Yara non ha avuto giustizia | non sono io il colpevole”

leggoit : Massimo Bossetti a 10 anni dalla scomparsa di Yara Gambirasio: «Non sono stato io, lei non ha avuto giustizia» - bisagnino : Dieci anni fa il delitto di Yara Gambirasio. L’urlo di Bossetti: “L’assassino è fuori, sono innocente” - andreaventura01 : RT @SecolodItalia1: Dieci anni fa il delitto di Yara Gambirasio. L’urlo di Bossetti: “L’assassino è fuori, sono innocente” - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Dieci anni fa il delitto di Yara Gambirasio. L’urlo di Bossetti: “L’assassino è fuori, sono innocente” - SecolodItalia1 : Dieci anni fa il delitto di Yara Gambirasio. L’urlo di Bossetti: “L’assassino è fuori, sono innocente”… -

"Yara non ha avuto giustizia, io sono dietro le sbarre ma non sono il colpevole". Per chi è in carcere come Massimo Bossetti ogni giorno è uguale a un altro, ma ...Massimo Bossetti, dalla sua cella, sostiene ancora una volta la sua innocenza. A distanza di 10 anni l'omicidio di Yara continua a far discutere ...