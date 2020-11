Ballando con le Stelle, Milly Carlucci dice no ai volti dei reality e ad un’edizione All Star (Di giovedì 26 novembre 2020) Milly Carlucci dice sì a Ballando con le Stelle e no alle novità, dato che dopo aver dispensato elogi ai giurati (confermati in blocco anche per la prossima edizione), fra le pagine di TvBlog ha escluso a priori di arruolare nel cast volti noti dei reality e grandi ritorni. Se molti reality/talent hanno proposto nel corso degli anni delle edizioni All Star (da L’Isola dei Famosi a Tale e Quale Show col Torneo dei Campioni, passando per RuPaul’s Drag Race, fino ad arrivare agli show culinari come Bake Off e MasterChef), Milly Carlucci ha escluso la possibilità di avere un Ballando con le Stelle con tutti i vincitori. “Me lo propongono tutti gli anni, credo che ... Leggi su biccy (Di giovedì 26 novembre 2020)sì acon lee no alle novità, dato che dopo aver dispensato elogi ai giurati (confermati in blocco anche per la prossima edizione), fra le pagine di TvBlog ha escluso a priori di arruolare nel castnoti deie grandi ritorni. Se molti/talent hanno proposto nel corso degli anni delle edizioni All(da L’Isola dei Famosi a Tale e Quale Show col Torneo dei Campioni, passando per RuPaul’s Drag Race, fino ad arrivare agli show culinari come Bake Off e MasterChef),ha escluso la possibilità di avere uncon lecon tutti i vincitori. “Me lo propongono tutti gli anni, credo che ...

