007 | arriva la conferma di Gennaro Vecchione al vertice del Dis

(Di mercoledì 25 novembre 2020)sarà ancora il capo dell’intelligence italiana. Questa sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sentito il Cisr e il Copasir, lo hato direttore generale del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). L’ufficialità del rinnovo del mandato, in scadenza il prossimo 10 dicembre,dopo un Cdm fiume sul decreto ristori. Il prefetto, nominato ai vertici degli 007 italiani il 10 dicembre del 2018, continuerà a guidare il dipartimento che coordina tutta l’attività di sicurezza e le due agenzie dei Servizi per l’estero (Aise) e l’interno (Aisi)., 61 anni, generale della Guardia di Finanza, vanta una lunga carriera nelle forze dell’ordine. Prima di approdare alla guida del Dis e di dirigerne la Scuola di Formazione è stato a capo del Dipartimento ...