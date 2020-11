Xavier Dolan | confermata la sua prima serie tv | riprese al via nel 2021

Leggi su movieplayer

(Di martedì 24 novembre 2020)debutterà come regista sul piccolo schermo con laThe Night Logan Woke Up, tratta dalla pièce teatrale di Michel Marc Bouchard.sarà sceneggiatore, regista e produttore di The Night Logan Woke Up, la suatv, le cuiavranno inizio a marzoe la cui uscita è prevista per il 2022. La notizia circolava già un anno fa ma solo nelle ultime ore è arrivata la conferma riguardo unatv scritta e diretta da. Stando a quanto reso noto finora, l'opera nasce dalla collaborazione tra Studiocanal, Canal+ e Quebecor Content e si intitolerà The Night Logan Woke Up. A segnare il debutto disul piccolo schermo ...