Torna la Black Week di BMW (Di martedì 24 novembre 2020) La BMW Black Week, dopo il successo e la popolarità dell'evento dello scorso anno, Torna a novembre con una selezione ancora più ricca e ancora più ampia di funzioni e servizi offerti. Dal 24 novembre al 30 novembre compreso, i clienti potranno usufruire di sconti fino al 30% su un gran numero di servizi di BMW ConnectedDrive e su determinate funzioni del veicolo. La BMW Black Week è sempre stata un successo da quando si è tenuta per la prima volta nel 2017 e viene considerata la campagna ConnectedDrive di maggior successo del BMW Group. Durante l'edizione dello scorso anno dell'evento, in cui sono stati coinvolti 18 mercati internazionali, sono state generate oltre 19.400 vendite aggiuntive. I più venduti sono stati l'offerta BMW Service Inclusive e l'opzione High-Beam Assistant.

Torna la Black Week di BMW

