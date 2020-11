Regeni, Renzi in Commissione: “Se informati prima del 31 gennaio avremmo fatto di più”. Ma la Farnesina smentisce: “Avvisati già il 25” (Di martedì 24 novembre 2020) “Sì, abbiamo rimpianti. Ho pensato ‘perché abbiamo saputo questa notizia solo il 31 gennaio?’ Se avessimo saputo prima avremmo potuto agire prima. Ma la reazione è stata a tutti i livelli di totale sintonia, gioco di squadra, per lo stesso obiettivo”. Sono queste tra le prime parole pronunciate da Matteo Renzi nel corso della sua audizione di oggi di fronte alla Commissione di inchiesta parlamentare sull’uccisione di Giulio Regeni. Secondo l’allora presidente del Consiglio, quei sei giorni intercorsi tra la scomparsa del ricercatore di Fiumicello e la comunicazione alle autorità italiane da parte delle istituzioni egiziane avrebbero potuto cambiare le cose, o almeno portare il governo a mettere in campo una strategia diversa per evitare la morte, avvenuta probabilmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Sì, abbiamo rimpianti. Ho pensato ‘perché abbiamo saputo questa notizia solo il 31?’ Se avessimo saputopotuto agire. Ma la reazione è stata a tutti i livelli di totale sintonia, gioco di squadra, per lo stesso obiettivo”. Sono queste tra le prime parole pronunciate da Matteonel corso della sua audizione di oggi di fronte alladi inchiesta parlamentare sull’uccisione di Giulio. Secondo l’allora presidente del Consiglio, quei sei giorni intercorsi tra la scomparsa del ricercatore di Fiumicello e la comunicazione alle autorità italiane da parte delle istituzioni egiziane avrebbero potuto cambiare le cose, o almeno portare il governo a mettere in campo una strategia diversa per evitare la morte, avvenuta probabilmente ...

