"Quando tossiva più forte". Se lo dice "Il Fatto" di Travaglio: che imbarazzo per Conte dalla Gruber, un dettaglio clamoroso | Video (Di martedì 24 novembre 2020) “Gli accessi di tosse più corposi sono detonati Quando il dibattito ha toccato Domenico Arcuri, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Alessandro Di Battista”. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, che ha realizzato un Video che è una sorta di compilation della tosse di Giuseppe Conte a Otto e Mezzo. Il premier è diventato il principale argomento di discussione sul web per via del suo stato di salute non proprio invidiabile: è apparso con gli occhi un po' lucidi, tosse ripetuta, voce rauca e raffreddata. Insomma, Conte ha avuto tutta l'aria di uno che si è preso un malanno di stagione, ma curiosamente i colpi di tosse più forti sono arrivati ogni volta che Lilli Gruber ha portato il discorso su terreni un po' scomodi. Come Quando ha nominato Salvini e Meloni, chiedendo perché in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Gli accessi di tosse più corposi sono detonatiil dibattito ha toccato Domenico Arcuri, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Alessandro Di Battista”. Lo scrive IlQuotidiano, che ha realizzato unche è una sorta di compilation della tosse di Giuseppea Otto e Mezzo. Il premier è diventato il principale argomento di discussione sul web per via del suo stato di salute non proprio invidiabile: è apparso con gli occhi un po' lucidi, tosse ripetuta, voce rauca e raffreddata. Insomma,ha avuto tutta l'aria di uno che si è preso un malanno di stagione, ma curiosamente i colpi di tosse più forti sono arrivati ogni volta che Lilliha portato il discorso su terreni un po' scomodi. Comeha nominato Salvini e Meloni, chiedendo perché in ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando tossiva La tosse di Conte Il Fatto Quotidiano Giuseppe Conte e la tosse a Otto e Mezzo, Il Fatto Quotidiano: "Gli accessi maggiori quando si parlava di Salvini e Meloni"

