Pensione scuola: trattenimento in servizio e contributi LSU (Di martedì 24 novembre 2020) Quando è possibile richiedere il trattenimento in servizio se si è anche titolari di contributi figurativi LSU? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 novembre 2020) Quando è possibile richiedere ilinse si è anche titolari difigurativi LSU? L'articolo .

orizzontescuola : Pensione scuola: trattenimento in servizio e contributi LSU - lucabattanta : RT @Donato12428983: @Alessandra1605 @lucabattanta @RdiMilano @EleLe08 Appartengo ad una vecchia scuola che e’ stata dura nello studio, duri… - Donato12428983 : @Alessandra1605 @lucabattanta @RdiMilano @EleLe08 Appartengo ad una vecchia scuola che e’ stata dura nello studio,… - Antonin40469113 : @francescofoti1 signor giudice Foti vorrei un aiuto da lei per portare a forum la preside e il direttore che mi ann… - Scandiu1 : ...Quindi domani quando abbiamo il consiglio io la faccio una merda voi non capite. Giuro che minimo quella bastard… -