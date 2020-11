“Oddio, che c’è scritto…”. GF Vip, aereo speciale per Elisabetta Gregoraci: il messaggio è forte e chiaro (Di martedì 24 novembre 2020) Ancora una volta i grandi protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’ in queste ore sono Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Dopo momenti molto difficili trascorsi insieme, con la rottura dei rapporti che sembrava ormai imminente, adesso la loro amicizia speciale ha raggiunto una certa stabilità e pare che i periodi bui siano ormai definitivamente alle spalle. Nella giornata del 24 novembre è accaduto anche un episodio molto bello, che ha scatenato reazioni esilaranti. I fan dei due gieffini hanno infatti inviato un regalo molto particolare, con la presenza di un aereo in volo che conteneva un bellissimo messaggio. Mentre si trovavano in giardino, si sono accorti di questo sorvolo, hanno alzato la testa ed hanno potuto leggere quella scritta molto diretta. Entrambi hanno risposto a tutto ciò con un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Ancora una volta i grandi protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’ in queste ore sonoe Pierpaolo Pretelli. Dopo momenti molto difficili trascorsi insieme, con la rottura dei rapporti che sembrava ormai imminente, adesso la loro amiciziaha raggiunto una certa stabilità e pare che i periodi bui siano ormai definitivamente alle spalle. Nella giornata del 24 novembre è accaduto anche un episodio molto bello, che ha scatenato reazioni esilaranti. I fan dei due gieffini hanno infatti inviato un regalo molto particolare, con la presenza di unin volo che conteneva un bellissimo. Mentre si trovavano in giardino, si sono accorti di questo sorvolo, hanno alzato la testa ed hanno potuto leggere quella scritta molto diretta. Entrambi hanno risposto a tutto ciò con un ...

icarusdrunk : @fetfruners oddio perché che succede - minghaeggionni : ODDIO CHE BELLI MAMMA MIAA - lvckybrownie : @silviaxlevi oddio, non ho mai avuto attacchi di panico, quindi non so come ci si senta. Ma so che è brutta avere q… - sononerahogws : @maevehogws oddio che tbt però william deve mettere il fantasma e robin la sua che non ricordo quale aveva @robinhogws - NickysBooks : @starsbread Oddio che flash -

Ultime Notizie dalla rete : “Oddio che Trump, per Ivanka e Jared non c’è più posto a New York: «Nessuno vorrà mostrarsi vicino a loro» Corriere della Sera