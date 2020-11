"Mi scuso con le scimmie, Trump è molto più stupido di loro": Alan Friedman senza vergogna, nessuno dice niente? | Video (Di martedì 24 novembre 2020) Le vergogne di Alan Friedman contro Donald Trump sono infinite. Già, perché il controverso presidente degli Stati Uniti si può contestare così come si vuole, eppure Friedman eccede. Regolarmente. Ultimo capitolo, a L'aria che tira di Myrta Merlino in onda su La7, nella puntata di martedì 24 novembre. In questo caso, Alan Friedman paragona il tycoon a una scimmia. Ovviamente, nessuno o quasi grida allo scandalo. Ma tant'è. "Ho scritto che Trump ha l'intelletto di uno scimpanzè ma mi è sembrato un insulto allo scimpanzè - premette Friedman -. Le scimmie hanno un intelletto superiore a quello di Trump. Non volevo offendere gli scimpanzé perché sono una specie che dobbiamo ammirare", conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Le vergogne dicontro Donaldsono infinite. Già, perché il controverso presidente degli Stati Uniti si può contestare così come si vuole, eppureeccede. Regolarmente. Ultimo capitolo, a L'aria che tira di Myrta Merlino in onda su La7, nella puntata di martedì 24 novembre. In questo caso,paragona il tycoon a una scimmia. Ovviamente,o quasi grida allo scandalo. Ma tant'è. "Ho scritto cheha l'intelletto di uno scimpanzè ma mi è sembrato un insulto allo scimpanzè - premette-. Lehanno un intelletto superiore a quello di. Non volevo offendere gli scimpanzé perché sono una specie che dobbiamo ammirare", conclude ...

