Martin: “Io, il Palermo e il Covid, ho avuto paura. Possiamo vincerle tutte”. E su Boscaglia… (Di martedì 24 novembre 2020) "Sono felice di aver ritrovato un po’ di normalità e di essere di nuovo a casa con mia moglie e i miei figli".Parola di Malaury Martin. Il centrocampista del Palermo, tra i tesserati che il mese scorso hanno contratto il Covid, è stato intervistato ai microfoni de 'La Repubblica-Palermo': oggetto di discussione, quei momenti difficili vissuti in isolamento, oltre alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni."Avevo paura di avere portato il virus a casa: con mia moglie Bianca eravamo preoccupatissimi. Per fortuna non è successo. Dopo un inizio difficile i tifosi stanno vedendo il vero Palermo? Speriamo che sia davvero questo e che possa andare anche meglio. Abbiamo preso consapevolezza di quello che Possiamo mettere in ... Leggi su mediagol (Di martedì 24 novembre 2020) "Sono felice di aver ritrovato un po’ di normalità e di essere di nuovo a casa con mia moglie e i miei figli".Parola di Malaury. Il centrocampista del, tra i tesserati che il mese scorso hanno contratto il, è stato intervistato ai microfoni de 'La Repubblica-': oggetto di discussione, quei momenti difficili vissuti in isolamento, oltre alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni."Avevodi avere portato il virus a casa: con mia moglie Bianca eravamo preoccupatissimi. Per fortuna non è successo. Dopo un inizio difficile i tifosi stanno vedendo il vero? Speriamo che sia davvero questo e che possa andare anche meglio. Abbiamo preso consapevolezza di quello chemettere in ...

WiAnselmo : Martin: 'Io, il #Palermo e il Covid, ho avuto paura. Possiamo vincerle tutte'. E su Boscaglia... - Mediagol : Martin: 'Io, il #Palermo e il Covid, ho avuto paura. Possiamo vincerle tutte'. E su Boscaglia... - Martin_D18E : Non so voi,ma io la mattina presto non c'ho voglia di scansare le buche per strada,le prendo tutte. - Martin_D18E : Oh @Isideeeee basta mettere quattro E in meno e invece di trovarti in Puglia ti ritrovi in Piemonte dove primeggia… - Isideeeee : @Martin_D18E No ma figurati che 'scusa'?! Mica è un problema, è che hai menzionato un'altra persona ?? infatti io me… -

Ultime Notizie dalla rete : Martin “Io Assicurazioni e sinistri stradali negli USAÂ La Stampa