Lui organizza una proposta di matrimonio esagerata | la fidanzata scappa e…

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 24 novembre 2020) Un ragazzo aveva deciso dire unadipiuttosto, per colpire la sua; tuttavia i piani sono andati in maniera del tutto inaspettata. A rendere nota la notizia è stata la pagina Facebook dell’aeroporto presso il quale si è verificata la vicenda. Il personale aeroportuale pensava di raccontare una bella storia d’amore, ma purtroppo la sorpresa si è rivelata essere tutt’altro che romantica. Dopo aver trovato un palloncino con la scritta “Vuoi sposarmi?” la pagina Facebook dell’aeroporto, ignara del reale svolgimento della vicenda, aveva postato la foto scrivendo: “Qualcuno/a di voi ha detto Sì in aeroporto? Raccontateci tutto“. Ma ladinon è andata come tutti si aspettavano. A rivelare la verità ci ha ...