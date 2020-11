La Legge di Bilancio 2021 è arrivata in Parlamento. La scheda video di Rosario Cerra (Di martedì 24 novembre 2020) La Legge di Bilancio 2021 è infine arrivata in Parlamento. La scheda video di Rosario Cerra Nella manovra della Legge di Bilancio sono presenti misure consistenti a favore di ricerca e innovazione delle imprese e il rilancio del pacchetto 4.0. Molti sono gli attori coinvolti. Serve subito costruire una governance delle politiche che sia efficace, manageriale, trasparente e in grado di coordinare i diversi ministeri, agenzie, enti locali coinvolti. Sarà una palestra importante per utilizzare al meglio i fondi europei in arrivo nei prossimi anni. video a cura di Rosario Cerra, presidente Centro Economia Digitale Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) Ladiè infinein. LadiNella manovra delladisono presenti misure consistenti a favore di ricerca e innovazione delle imprese e il rilancio del pacchetto 4.0. Molti sono gli attori coinvolti. Serve subito costruire una governance delle politiche che sia efficace, manageriale, trasparente e in grado di coordinare i diversi ministeri, agenzie, enti locali coinvolti. Sarà una palestra importante per utilizzare al meglio i fondi europei in arrivo nei prossimi anni.a cura di, presidente Centro Economia Digitale

