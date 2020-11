Infortunio Ibanez: risentimento al flessore, out contro il Cluj (Di martedì 24 novembre 2020) Infortunio Ibanez: il difensore della Roma ha accusato un risentimento muscolare al flessore e non sarà disponibile per il Cluj Piena emergenza in difesa per Paulo Fonseca. Per la trasferta in Romania contro il Cluj, oltre a Smalling saranno indisponibili sia Mancini che Ibanez. Il difensore brasiliano ha rimediato un risentimento muscolare al flessore. Escluse lesioni ma non sarà comunque impiegabile per la sfida di Europa League. Out anche Gianluca Mancini per un risentimento muscolare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020): il difensore della Roma ha accusato unmuscolare ale non sarà disponibile per ilPiena emergenza in difesa per Paulo Fonseca. Per la trasferta in Romaniail, oltre a Smalling saranno indisponibili sia Mancini che. Il difensore brasiliano ha rimediato unmuscolare al. Escluse lesioni ma non sarà comunque impiegabile per la sfida di Europa League. Out anche Gianluca Mancini per unmuscolare. Leggi su Calcionews24.com

