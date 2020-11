Incidente mortale sulla Casilina, vittima una bimba di 7 anni (Di martedì 24 novembre 2020) Incidente mortale sulla Casilina nei pressi di Ferentino: nel tragico scontro ha perso la vita una bambina di 7 anni Uno scontro violentissimo tra una Peugeot 206 e una Mercedes sulla via Casilina, in località Ponte Grande, vicino a Ferentino è costato la vita ad una bambina di 7 anni. L’Incidente è avvenuto oggi poco L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020)nei pressi di Ferentino: nel tragico scontro ha perso la vita una bambina di 7Uno scontro violentissimo tra una Peugeot 206 e una Mercedesvia, in località Ponte Grande, vicino a Ferentino è costato la vita ad una bambina di 7. L’è avvenuto oggi poco L'articolo proviene da Inews.it.

