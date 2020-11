In lockdown 4 femmicidi su 5 sono stati commessi da un convivente

Leggi su agi

(Di martedì 24 novembre 2020) AGI - La convivenza forzata come una 'trappola'. E ilche diventa un 'acceleratore' del femminicidio. E' quanto emerge dal VII Rapporto Eures sul femminicidio in Italia, secondo cui le misure restrittive imposte dall'emergenza pandemica hanno fortemente modificato i profili di rischio del fenomeno. Osservando i dati relativi ai femminicidi familiari consumati nei primi dieci mesi di quest'anno si rileva come il rapporto di convivenza, già prevalente nel 2019 (presente per il 57,6% delle vittime), raggiunga il 67,5% attestandosi addirittura all'80,8% nel trimestre del dpcm 'Chiudi Italia'. Quando, tra marzo e giugno, ben 21 delle 26 vittime di femminicidio in famiglia convivevano con il proprio assassino. In valori assoluti, nel confronto tra i primi dieci mesi del 2019 e il medesimo periodo del 2020, il numero dei femminicidi familiari con vittime conviventi ...