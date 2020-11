GF Vip: Tommaso Zorzi arrabbiato con Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta in lacrime (Di martedì 24 novembre 2020) Nel corso della ventunesima puntata del GF Vip andata in onda ieri 23 novembre su Canale 5, il padrone di Casa Alfonso Signorini ha rivelato ai concorrenti che la durata del programma è stata allungata, e che quindi la finale inizialmente prevista per dicembre, si terrà l’8 febbraio 2021. Alcuni concorrenti hanno accettato senza sentenziare, altri Vip invece non hanno preso molto bene la decisione del Grande Fratello. Francesco Oppini, ad esempio, ha commentato la decisione del Grande Fratello, dicendo: ”Io mollo’. L’affermazione di Oppini non è piaciuta a Zorzi che ha visto nella sua risposta un ‘tradimento’ nei suoi confronti. Tommaso Zorzi litiga con Stefania Orlando per la decisione presa da Francesco Oppini Tommaso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 24 novembre 2020) Nel corso della ventunesima puntata del GF Vip andata in onda ieri 23 novembre su Canale 5, il padrone di Casa Alfonso Signorini ha rivelato ai concorrenti che la durata del programma è stata allungata, e che quindi la finale inizialmente prevista per dicembre, si terrà l’8 febbraio 2021. Alcuni concorrenti hanno accettato senza sentenziare, altri Vip invece non hanno preso molto bene la decisione del Grande Fratello., ad esempio, ha commentato la decisione del Grande Fratello, dicendo: ”Io mollo’. L’affermazione dinon è piaciuta ache ha visto nella sua risposta un ‘tradimento’ nei suoi confronti.litiga con Stefania Orlando per la decisione presa da...

