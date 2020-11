Enel, via libera a piano al 2030. Starace: “Sarà un decennio pieno di opportunità” (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Il CdA di Enel approva al piano strategico 2021-23 con una indicazione sui prossimi 10 anni, al 2030, in cui il Gruppo punta alla accelerazione sulla transizione energetica con rinnovabili ed elettrificazione. “In un decennio di profonda trasformazione, il gruppo mette al centro della propria strategia l’accelerazione della transizione energetica assieme a una crescita sostenibile e remunerativa per creare un significativo valore condiviso per tutti gli stakeholder, oltre che un interessante rendimento per gli azionisti nel tempo”, spiega Enel. Il piano prevede di investire direttamente circa 40 miliardi di euro, di cui circa 38 miliardi di euro tramite il modello di business di “Ownership”, e circa 2 miliardi di euro tramite il modello di business di “Stewardship”, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Il CdA diapprova alstrategico 2021-23 con una indicazione sui prossimi 10 anni, al, in cui il Gruppo punta alla accelerazione sulla transizione energetica con rinnovabili ed elettrificazione. “In undi profonda trasformazione, il gruppo mette al centro della propria strategia l’accelerazione della transizione energetica assieme a una crescita sostenibile e remunerativa per creare un significativo valore condiviso per tutti gli stakeholder, oltre che un interessante rendimento per gli azionisti nel tempo”, spiega. Ilprevede di investire direttamente circa 40 miliardi di euro, di cui circa 38 miliardi di euro tramite il modello di business di “Ownership”, e circa 2 miliardi di euro tramite il modello di business di “Stewardship”, ...

(Teleborsa) - Il CdA di Enel approva al Piano strategico 2021-23 con una indicazione sui prossimi 10 anni, al 2030, in cui il Gruppo punta alla accelerazione sulla transizione energetica ...

Enel ha segnalato che il business plan guarda già al 2030 ...

(Teleborsa) - Il CdA di Enel approva al Piano strategico 2021-23 con una indicazione sui prossimi 10 anni, al 2030, in cui il Gruppo punta alla accelerazione sulla transizione energetica ...