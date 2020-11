Elodie con Digital Education Lab, al via i corsi per bambini e ragazzi (Di martedì 24 novembre 2020) Elodie CON Digital Education LAB PER I bambini E I ragazzi DEL QUARTACCIO DI ROMA Iniziano oggi, 24 Novembre 2020, i corsi che si protrarranno fino al 2021. Elodie, avvalendosi della professionalità di Digital Education Lab, donerà dei corsi di educazione Digitale a bambini e ragazzi del quartiere di Roma in cui è cresciuta, con l’obiettivo di aiutarli a trovare spazi alternativi, coltivare nuovi interessi e attitudini. Il fine dell’iniziativa è fornire ai giovanissimi del Quartaccio competenze Digitali utili per il loro futuro in materia di educazione Digitale e STEM (scienza, tecnologia e matematica). Progettando algoritmi e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 novembre 2020)CONLAB PER IE IDEL QUARTACCIO DI ROMA Iniziano oggi, 24 Novembre 2020, iche si protrarranno fino al 2021., avvalendosi della professionalità diLab, donerà deidi educazionee adel quartiere di Roma in cui è cresciuta, con l’obiettivo di aiutarli a trovare spazi alternativi, coltivare nuovi interessi e attitudini. Il fine dell’iniziativa è fornire ai giovanissimi del Quartaccio competenzei utili per il loro futuro in materia di educazionee e STEM (scienza, tecnologia e matematica). Progettando algoritmi e ...

SLN_Magazine : Elodie con Digital Education Lab, al via i corsi per bambini e ragazzi - ZoomMagazineIT : Digital Education Lab: l’iniziativa con Elodie per i ragazzi del Quartaccio di Roma - YolBlog : #ELODIE - con Digital Education Lab, donerà dei corsi di #educazione digitale a #bambini e #ragazzi del quartiere d… - aiedroma : ??? 'Sono felice di essere nata dove sono nata, con chi sono nata, con chi sono cresciuta, credo mi abbia insegnato… - FredMosby_ : RT @LaGio___: Ho visto Elodie con un crop top celeste di vinile ed ora sto mettendo in discussione la mia eterosessualità -