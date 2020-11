Covid | revoca del lockdown totale per la Regione | cosa accade ora

(Di martedì 24 novembre 2020) Fine dele ulteriori misure di allentamento previste per dicembre. Ecco il piano di riapertura dopo lo screening di massa Unche aveva portato l’Alto Adige… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Dopo lo screening di massa l'Alto Adige, ha invece revocato il lockdown totale, che andava oltre le misure previste per le zone rosse. «Lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i ...Fine del lockdown totale e ulteriori misure di allentamento previste per dicembre. Ecco il piano di riapertura dopo lo screening di massa ...