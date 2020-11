Covid, oggi 853 decessi: è il dato più alto della seconda ondata. Frenano le terapie intensive (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 853 i decessi da coronavirus registrati in Italia, è il dato più alto della seconda ondata. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 853 i decessi da coronavirus registrati in Italia, è il dato più alto della seconda ondata. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi: bollettino Coronavirus 24 novembre. Contagi in Italia ed Emilia Romagna, dati il Resto del Carlino Epidemia Covid nel modenese. L'Ausl: "Tutti gli ospedali sono sotto stress"

Anche nella settimana 17-23 novembre l’andamento epidemico ha evidenziato in provincia di Modena un trend di crescita di nuovi casi positivi, contatti e ricoveri. Ad oggi aree covid sono state allesti ...

