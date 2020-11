Covid, Macron: "Picco seconda ondata è passato". In Francia da sabato riaprono negozi (Di martedì 24 novembre 2020) "Il Picco della seconda ondata del Covid-19 è ormai passato ". Nel suo discorso alla Nazione il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron , ha fatto il punto sull'epidemia da Coronavirus, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) "Ildelladel-19 è ormai". Nel suo discorso alla Nazione il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, ha fatto il punto sull'epidemia da Coronavirus, ...

Lo ha annunciato Macron nell’ambito dell’alleggerimento delle misure ... Intanto anche la Francia, dopo l’Italia, ha superato la soglia delle 50mila vittime di Covid-19. Secondo i dati di Santé ...

Francia: Macron picco seconda ondata Covid passato

Parigi, 24 nov 20:15 - (Agenzia Nova) - Il picco della seconda ondata dell'epidemia di coronavirus in Francia "è passato". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante un intervento ...

