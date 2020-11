Covid: calano i contagi e le terapie intensive. Boom di guariti ma Rezza comenta “Troppi decessi” (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi in occasione della presentazione del report quotidiano del ministero della Salute in merito alla situazione coronavirus nel Paese, è intervenuto a commentarne i dati il direttore della Prevenzione, Gianni Rezza: “Oggi ci sono 23.232 positivi con un numero di tamponi diverso rispetto a ieri. Oggi abbiamo 189mila tamponi, ieri erano 149mila. C’è un brutto dato che riguarda i decessi che sono 853 a fronte di quelli di ieri, 630”. Rezza: “calano le terapie intensive, probabilmente c’è qualche variabilità” “Può esserci una certa variabilità, qualche decesso viene riportato qualche giorno dopo. Ma il numero dei decessi è alto. Gli indicatori che calano per ultimi sono quelli relativi alle terapie intensive e ai decessi, Può esserci una certa ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi in occasione della presentazione del report quotidiano del ministero della Salute in merito alla situazione coronavirus nel Paese, è intervenuto a commentarne i dati il direttore della Prevenzione, Gianni: “Oggi ci sono 23.232 positivi con un numero di tamponi diverso rispetto a ieri. Oggi abbiamo 189mila tamponi, ieri erano 149mila. C’è un brutto dato che riguarda i decessi che sono 853 a fronte di quelli di ieri, 630”.: “le, probabilmente c’è qualche variabilità” “Può esserci una certa variabilità, qualche decesso viene riportato qualche giorno dopo. Ma il numero dei decessi è alto. Gli indicatori cheper ultimi sono quelli relativi allee ai decessi, Può esserci una certa ...

