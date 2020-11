Conte: 'A ore definiamo l'accordo con Mittal per l'ex Ilva' (Di martedì 24 novembre 2020) TARANTO - 'In queste ore stiamo definendo l'accordo con Arcelor Mittal per completare il progetto di investimento per l'Ex Ilva di Taranto', con un accordo di 'partenariato pubblico privato' e un '... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 24 novembre 2020) TARANTO - 'In queste ore stiamo definendo l'con Arcelorper completare il progetto di investimento per l'Exdi Taranto', con undi 'partenariato pubblico privato' e un '...

albo_interista : RT @TommasoArmando: Stagione 20/21 Sabato 'Avete visto che grinta in conferenza. Sta tornando il vero Conte!' Domenica ore 15 'Che formazi… - ilsognomagazine : #Conte deve proprio avere le ore contate, se persino la #Gruber, ieri sera, l’ha spolverato. - NoiNotizie : @Conte: a ore definiamo con Arcelor Mittal accordo per ex Ilva - Trmtv : Conte: “a ore definiamo con Mittal accordo per ex Ilva” - HuffPostItalia : Conte: 'In queste ore stiamo definendo l'accordo con Mittal sull'ex Ilva' -