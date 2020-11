Come sta Remco Evenepoel? Come procede il recupero? In raduno a Calpe: “La pancetta è scomparsa” (Di martedì 24 novembre 2020) Remco Evenepoel si è fratturato il bacino in seguito alla bruttissima caduta occorsagli al Giro di Lombardia, ma con grande caparbietà ha affrontato il periodo di riabilitazione e sta pian piano recuperando la sua forma. Il giovane fuoriclasse belga è proiettato verso la prossima stagione, dove cercherà di essere grandissimo protagonista e raccogliere i risultati che si auspica, sia nelle corse di un giorno che nei Grandi Giri. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step si trova in raduno a Calpe, Come ha raccontato il direttore sportivo Davide Bramati in un’intervista concessa a OA Sport: “Remco è già in ritiro a Calpe e ha iniziato la preparazione per la prossima stagione”. Lo stesso Bramati ha risposto alla domanda se un Evenepoel al ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020)si è fratturato il bacino in seguito alla bruttissima caduta occorsagli al Giro di Lombardia, ma con grande caparbietà ha affrontato il periodo di riabilitazione e sta pian piano recuperando la sua forma. Il giovane fuoriclasse belga è proiettato verso la prossima stagione, dove cercherà di essere grandissimo protagonista e raccogliere i risultati che si auspica, sia nelle corse di un giorno che nei Grandi Giri. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step si trova inha raccontato il direttore sportivo Davide Bramati in un’intervista concessa a OA Sport: “è già in ritiro ae ha iniziato la preparazione per la prossima stagione”. Lo stesso Bramati ha risposto alla domanda se unal ...

