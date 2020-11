Chi è Roberta Sette | la prof “sessuologa” de Il Collegio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020)è una delleessoresse de Il5, il reality di Rai 2. Quest’anno gli alunni saranno catapultati nel 1992. Al loro fianco deiessori e dei sorveglianti. La psicologaè una delle novità di questa edizione, e insegnerà ai ragazzi educazione sessuale. “Mi sono laureata in Psicologia all’Università “Sapienza” di Roma e sono inscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio, n°20389.Ho conseguito la specializzazione in Psicologia clinica di comunità e Psicoterapia umanistica integrata.Per quattro anni ho collaborato con il Consultorio Giovani di Genzano di Roma sul progetto E.A.S., educazione affettiva e sessuale, all’interno delle scuole. Nella struttura ho svolto colloqui psicologici, per percorsi di crescita personale e sostegno ...