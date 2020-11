Caso Genovese, Feltri si difende: «Attacchi sciocchi. “Ingenua! non è un’offesa» (Di martedì 24 novembre 2020) Stavolta è davvero fattuale, come ama dire Crozza quando ne fa l’imitazione. Perché stavolta Vittorio Feltri non ha giocato sul filo della provocazione. Il suo articolo sullo stupro perpetrato da Alberto Genovese ai danni di una 18enne è certamente crudo. Ma non provocatorio. Crudo, come lo spaccato offerto da questa ennesima storia a base di droga e di sesso. Bollando come «ingenua» la ragazza, Feltri ha fatto venir giù il mondo. «Quando sono attaccato dagli sciocchi sono felice, perché vuol dire che ho ragione‚ ha replicato in una dichiarazione all’Ansa. Feltri replica ai suoi detrattori Ma su un aspetto non transige: l’essere stato pilatesco. «Io non giustifico affatto lo stupro – puntualizza infatti Feltri -. Dico solo che una ragazza che è andata tre volte in casa di questo tizio, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 novembre 2020) Stavolta è davvero fattuale, come ama dire Crozza quando ne fa l’imitazione. Perché stavolta Vittorionon ha giocato sul filo della provocazione. Il suo articolo sullo stupro perpetrato da Albertoai danni di una 18enne è certamente crudo. Ma non provocatorio. Crudo, come lo spaccato offerto da questa ennesima storia a base di droga e di sesso. Bollando come «ingenua» la ragazza,ha fatto venir giù il mondo. «Quando sono attaccato daglisono felice, perché vuol dire che ho ragione‚ ha replicato in una dichiarazione all’Ansa.replica ai suoi detrattori Ma su un aspetto non transige: l’essere stato pilatesco. «Io non giustifico affatto lo stupro – puntualizza infatti-. Dico solo che una ragazza che è andata tre volte in casa di questo tizio, ...

Caso Genovese, Feltri colpevolizza la vittima: “Pensava di andare a recitare il rosario lì?”

Vittorio Feltri, direttore del quotidiano "Libero", interviene sul caso Genovese e sembra colpevolizzare più la vittima che il carnefice per quanto avvenuto.

