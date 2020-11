Calciomercato Juventus, arrivano le conferme: super colpo di Paratici (Di martedì 24 novembre 2020) La Juventus vuole rinforzare il reparto offensivo. Con la cessione di Ramsey si può concretizzare un importante colpo in entrata. La società bianconera sta monitorando con particolare attenzione la situazione di molti giocatori che ormai vivono male l’esperienza con i loro attuali club. Uno di questi giocatori è sicuramente Isco. Al Real Madrid sono molti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Lavuole rinforzare il reparto offensivo. Con la cessione di Ramsey si può concretizzare un importantein entrata. La società bianconera sta monitorando con particolare attenzione la situazione di molti giocatori che ormai vivono male l’esperienza con i loro attuali club. Uno di questi giocatori è sicuramente Isco. Al Real Madrid sono molti L'articolo proviene da Inews.it.

infoitsport : Calciomercato Juventus, si avvicina il colpo a zero | ‘Assist’ dalla Francia - infoitsport : Calciomercato Juventus: per Calhanoglu i bianconeri hanno la carta vincente - infoitsport : Calciomercato Milan – “Juventus, c’è Calhanoglu a Torino” | News - infoitsport : Calciomercato Juventus, Calhanoglu ha deciso | Allerta Milan - calciomercatoit : #GlobeSoccerAwards, #CristianoRonaldo in pole come giocatore del secolo e giocatore dell'anno: battuto #Messi -