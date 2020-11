Atalanta, Gasperini: “Ci aspetta contro il Liverpool un match difficilissimo” (Di martedì 24 novembre 2020) Gian Piero Gasperini dopo essere stato iscritto ufficialmente nella lista dei candidati al premio di miglior allenatore del 2020 ai Globe Soccer Awards, vuole dimostrare sul terreno del Liverpool che la sua Atalanta può continuare il cammino in Champions League. Ritardi dal punto di vista del viaggio della squadra atterrata a Liverpool alle 20. Il tecnico, in conferenza stampa ha presentato la partita di domani contro i forti inglesi di mister Klopp.Liverpool - "Il match di domani è molto complicato e presenta grandi difficoltà. Incontriamo una squadra di grandissimo valore che sta facendo delle cose straordinarie. In questo momento è un grandissimo traguardo per noi, essere riusciti a giocare la Champions sarà comunque un'opportunità, ma vorremmo fare una buona ... Leggi su itasportpress (Di martedì 24 novembre 2020) Gian Pierodopo essere stato iscritto ufficialmente nella lista dei candidati al premio di miglior allenatore del 2020 ai Globe Soccer Awards, vuole dimostrare sul terreno delche la suapuò continuare il cammino in Champions League. Ritardi dal punto di vista del viaggio della squadra atterrata aalle 20. Il tecnico, in conferenza stampa ha presentato la partita di domanii forti inglesi di mister Klopp.- "Ildi domani è molto complicato e presenta grandi difficoltà. Incontriamo una squadra di grandissimo valore che sta facendo delle cose straordinarie. In questo momento è un grandissimo traguardo per noi, essere riusciti a giocare la Champions sarà comunque un'opportunità, ma vorremmo fare una buona ...

