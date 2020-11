Ambito Territoriale B1, pubblicati tre avvisi pubblici (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Comune di Benevento – capofila dell’Ambito Territoriale B1 che comprende anche i Comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, San Leucio del Sannio – comunica che sono in pubblicazione i seguenti avvisi pubblici per presentare domanda per la partecipazione alle attività previste dal Progetto ” I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva – Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.) Ambito B1: AZIONE B “PERCORSI DI EMPOWERMENT”, in partenariato con l’ente di formazione “C.F.P. RICERCA E INNOVAZIONE” s.r.l., per la selezione di n. 90 giovani tra i 16 ed i 30 anni, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale B1, per la partecipazione a percorsi di formazione, finalizzati ad incrementarne l’occupabilità ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Comune di Benevento – capofila dell’B1 che comprende anche i Comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, San Leucio del Sannio – comunica che sono in pubblicazione i seguentiper presentare domanda per la partecipazione alle attività previste dal Progetto ” I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva – Centrodi Inclusione (C.T.I.)B1: AZIONE B “PERCORSI DI EMPOWERMENT”, in partenariato con l’ente di formazione “C.F.P. RICERCA E INNOVAZIONE” s.r.l., per la selezione di n. 90 giovani tra i 16 ed i 30 anni, residenti nei Comuni dell’B1, per la partecipazione a percorsi di formazione, finalizzati ad incrementarne l’occupabilità ...

