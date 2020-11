Warner Music registra una crescita su base annua del 33% nel suo EBITDA rettificato del Q3 (Di lunedì 23 novembre 2020) La Warner Music Group Corp. (NASDAQ: WMG) ha riportato lunedì i suoi risultati finanziari che hanno evidenziato una crescita dello 0,2% anno su anno nel fatturato del quarto trimestre. A valuta costante, i ricavi totali sono diminuiti dell’1,1%. Warner Music ha affermato che il suo utile netto nel quarto trimestre è stato di 750 mila sterline. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, aveva registrato un utile netto di 68 milioni di sterline molto più elevato. Su base rettificata, i suoi utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) sono stati pari a 132,26 milioni di sterline nell’ultimo trimestre, o superiori del 33% a 99,38 milioni di sterline nello stesso trimestre dello scorso anno. Risultati finanziari della ... Leggi su invezz (Di lunedì 23 novembre 2020) LaGroup Corp. (NASDAQ: WMG) ha riportato lunedì i suoi risultati finanziari che hanno evidenziato unadello 0,2% anno su anno nel fatturato del quarto trimestre. A valuta costante, i ricavi totali sono diminuiti dell’1,1%.ha affermato che il suo utile netto nel quarto trimestre è stato di 750 mila sterline. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, avevato un utile netto di 68 milioni di sterline molto più elevato. Surettificata, i suoi utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento () sono stati pari a 132,26 milioni di sterline nell’ultimo trimestre, o superiori del 33% a 99,38 milioni di sterline nello stesso trimestre dello scorso anno. Risultati finanziari della ...

