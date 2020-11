Usa: Conte, 'confronto con Biden sarà proficuo' (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Con Donald Trump l'Italia ha collaborato, abbiamo lavorato. Con Biden abbiamo avuto una lunga conversazione, ho colto sensibilità in linea con il progetto politico che stiamo perseguendo e in linea con l'Unione Europea. Credo che il confronto con l'Unione Europea sarà proficuo". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Con Donald Trump l'Italia ha collaborato, abbiamo lavorato. Conabbiamo avuto una lunga conversazione, ho colto sensibilità in linea con il progetto politico che stiamo perseguendo e in linea con l'Unione Europea. Credo che ilcon l'Unione Europea". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, ospite di Otto e mezzo su La7.

