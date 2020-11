Tommaso Zorzi contro Dayane Mello: parole forti al GF Vip (Di lunedì 23 novembre 2020) . L’influencer ha accusato la modella di essere una provocatrice, dopo quello che è accaduto venerdì notte Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@TommasoZorzi) Dayane Mello è sempre di più nel mirino dei concorrenti del GF Vip. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020) . L’influencer ha accusato la modella di essere una provocatrice, dopo quello che è accaduto venerdì notte Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@è sempre di più nel mirino dei concorrenti del GF Vip. L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - Ileniad_ : RT @oocgfvip5: Fancam di Tommaso Zorzi con “diosa unica bonita” #GFVIP - 5secoflondon : RT @uber_bingo: In un mondo in cui la mascolinità tossica e l'omofobia frenano gli uomini nelle dimostrazioni di affetto e di amicizia, anc… - loveyou3thousan : RT @imsuchagrandma: Le ultime parole famose di Tommaso Zorzi, prossimamente al cinema? #GFVIP - avni00499711 : RT @paralleltuniver: Anche oggi Tommaso Zorzi è bono #gfvip -